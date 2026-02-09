In Libano 14 persone sono morte nel crollo di due edifici nella città di Tripoli

Domenica sono crollati due palazzi nella città libanese di Tripoli: lunedì il direttore della protezione civile libanese ha detto che sono morte 14 persone, mentre 8 sono state estratte vive dalle macerie. Si stima che nei palazzi abitassero in tutto 22 persone, ma le autorità hanno detto di essere ancora alla ricerca di eventuali dispersi.

Tripoli (detta anche Tripoli del Levante per distinguerla dalla capitale della Libia) si trova a circa 80 chilometri a nord della capitale Beirut ed è la seconda città più grande del paese, ma anche la più povera. Moltissimi edifici nella città sono a rischio di crollo, dato che sono stati costruiti in maniera poco regolata e spesso sono stati scarsamente manutenuti, anche per via della gravissima crisi economica in corso da anni nel paese. Dopo il crollo il sindaco si è dimesso.