In Liguria una donna è stata fermata con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni

A Bordighera, in provincia di Imperia, una donna è stata fermata con l’accusa di omicidio preterintenzionale dopo che questa mattina aveva chiamato il 118 perché la figlia di 2 anni stava avendo una crisi respiratoria. Al loro arrivo i soccorritori avevano trovato la bambina già morta. La donna era stata poi interrogata dal magistrato insieme ad altri testimoni. Una prima analisi del medico legale non ha chiarito la causa della morte, ma sul corpo della bambina sono stati trovati dei lividi. Secondo la madre sarebbero la conseguenza di una caduta dalle scale avvenuta giorni fa. La procura di Imperia ha disposto l’autopsia.