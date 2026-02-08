Lucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo dello snowboard

Lucia Dalmasso, 28enne italiana di Feltre, ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo, una specialità dello snowboard in cui le atlete scendono lungo un tracciato con le porte, un po’ come nello sci, ma affrontandosi una contro l’altra. Nella finale per il bronzo Dalmasso ha battuto un’altra italiana, Elisa Caffont. È la sua prima medaglia olimpica, mentre in Coppa del mondo finora aveva vinto quattro gare; è anche la quinta medaglia italiana in queste Olimpiadi, la terza di bronzo.

Nella gara maschile invece nessun italiano è riuscito a vincere una medaglia, nonostante in questa stagione stessero andando quasi tutti alla grande; Dominik Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini sono stati tutti e tre eliminati ai quarti di finale.