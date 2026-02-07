Undicimila persone sono state sfollate in Spagna per l’arrivo della tempesta Marta

Oltre undicimila persone sono state sfollate per precauzione in Spagna in vista dell’arrivo della tempesta Marta, che porterà forti piogge e venti: le zone interessate sono soprattutto quelle della provincia di Cordoba in Andalusia, minacciate dalle inondazioni del fiume Guadalquivir. L’Andalusia, insieme a altre regioni della Spagna e del Portogallo, è stata colpita martedì da un’altra tempesta, Leonardo, che ha già provocato inondazioni, interrotto 169 strade e gran parte della rete ferroviaria: la nuova tempesta dovrebbe essere di minore entità, ma molti dei corsi d’acqua della zona sono già saturi e anche piogge limitate possono causare gravi danni.

Secondo le previsioni meteorologiche le piogge potrebbero continuare con varia intensità per tutta la prossima settimana. In molte zone della Spagna sta invece nevicando.