Ci sono forti ritardi ferroviari a causa di un guasto alla stazione di Bologna Centrale

Dalle 8:30 di sabato mattina molti treni sono in ritardo a causa della sospensione del traffico ferroviario in parte della stazione di Bologna Centrale, a causa di un guasto che ha riguardato soprattutto la parte sotterranea della stazione, dedicata all’alta velocità. I tecnici sono intervenuti per risolvere il problema e il traffico è stato sospeso per quasi un’ora, portando a ritardi che a fine mattina hanno sfiorato i 150 minuti. Sono in corso indagini per capire se l’origine del guasto sia stata dolosa, mentre ci si attendono ritardi ancora per diverse ore soprattutto sulla linea dell’alta velocità.