Due persone sono morte a causa di una valanga di neve in Valtellina

Intorno alle 12 di sabato due persone sono morte e una stata ferita a causa di una valanga di neve sul Pizzo Meriggio, una montagna della Valtellina vicino ad Albosaggia, in provincia di Sondrio. Stavano svolgendo un’escursione di scialpinismo quando si è staccata la valanga. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco alla ricerca delle tre persone date inizialmente per disperse. Poco dopo sono stati trovati i corpi di due uomini, uno di 35 e l’altro di 46 anni, mentre una terza persona di 53 anni è stata trasportata all’ospedale di Sondrio.