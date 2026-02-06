La Commissione Europea sostiene che alcuni meccanismi di TikTok violino le leggi europee perché creano dipendenza

La Commissione Europea ha rilevato che alcuni meccanismi di TikTok violano le regole del Digital Services Act, la legge europea sulla sicurezza e trasparenza dei servizi digitali, perché creano dipendenza negli utenti. Fra queste funzioni ci sono il meccanismo di scorrimento dei contenuti potenzialmente infinito, la riproduzione automatica, le notifiche, e l’algoritmo che propone contenuti personalizzati basati sugli interessi degli utenti. Secondo la Commissione il popolare social network cinese non ha previsto limitazioni per evitarne l’uso compulsivo.

Questi sono i risultati di un’indagine preliminare che la Commissione sta facendo su TikTok, che ora dovrà rispondere. Se anche dopo la risposta dell’azienda la Commissione dovesse comunque confermare i risultati dell’indagine, allora potrebbe arrivare anche a prevedere una multa.