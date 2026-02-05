Live Nation ha comprato il forum di Assago

Live Nation, la più grande società al mondo nel settore dell’intrattenimento dal vivo, ha comprato l’Unipol Forum di Assago, il Carroponte di Sesto San Giovanni e il Teatro Repower, tre delle principali strutture per concerti di Milano. L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisizione del gruppo Forumnet, controllato dalla società immobiliare Bastogi, e sarà completata entro l’aprile del 2026.

La parte centrale dell’accordo riguarda l’Unipol Forum di Assago, aperto nel 1990 a sud ovest di Milano e da allora diventato uno dei principali luoghi in Italia per grandi concerti ed eventi sportivi al chiuso, che ospiterà anche le competizioni di pattinaggio per le Olimpiadi invernali. Il Teatro Repower è lì accanto, e ha 1730 posti. Il Carroponte invece è da vent’anni un posto per concerti all’aperto a Sesto San Giovanni, a nord est di Milano, nello spazio industriale dell’ex Breda Siderurgica.

Per Live Nation è un’operazione significativa perché fino a oggi l’azienda non possedeva direttamente strutture per concerti in Italia e gestiva soprattutto l’organizzazione degli eventi e la vendita dei biglietti, le altre due sue attività principali. Dal 2010 Live Nation possiede Ticketmaster, la principale piattaforma mondiale per la vendita di biglietti, e oggi controlla una quota stimata intorno al 70 per cento del mercato della biglietteria e delle strutture per eventi dal vivo negli Stati Uniti. Il suo è considerato da molti un monopolio nel settore dell’intrattenimento dal vivo, motivo per cui è impegnata in una causa intentata dal governo degli Stati Uniti.

Con i suoi 15.800 posti il Forum di Assago è uno dei palazzetti più grandi in Italia, ma non è più il più capiente di Milano: proprio per le Olimpiadi è stata infatti costruita l’Arena Santa Giulia, che dopo le competizioni sarà adibita ai concerti con il nome di Unipol Dome. È di proprietà di CTS Eventim, il gruppo tedesco che possiede TicketOne, principale concorrente di Ticketmaster in Europa.

Live Nation ha detto che ci saranno degli investimenti sull’Unipol Forum che riguarderanno il «migliorare la partecipazione del pubblico, potenziare le infrastrutture destinate ad artisti, tecnici e produzioni, oltre a una serie di misure orientate alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio».