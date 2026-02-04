Almeno 15 persone migranti sono morte in Grecia nello scontro tra la loro barca e un gommone della Guardia costiera

Almeno 15 persone migranti sono morte nello scontro tra l’imbarcazione su cui viaggiavano e un gommone della Guardia costiera al largo dell’isola greca di Chio, nel mar Egeo orientale, vicino alla costa turca. Al momento non è chiaro esattamente cosa sia successo.

In base alle informazioni raccolte dal giornale greco Kathimerini, l’imbarcazione era partita dalla costa turca, e martedì sera stava cercando di far sbarcare le persone a bordo su una spiaggia vicino al capoluogo omonimo dell’isola: la Guardia costiera ha detto di averla intercettata, di averle intimato di tornare indietro e di aver cominciato a inseguirla con un gommone a chiglia rigida, entrandoci poi in collisione. Due addetti sono stati leggermente feriti.

Dopo l’incidente è stata avviata un’operazione di soccorso a cui hanno partecipato quattro imbarcazioni della Guardia costiera, una nave privata e un elicottero dell’aeronautica greca. Non si sa di preciso quante fossero le persone migranti a bordo. Una portavoce della Guardia costiera greca ha detto che 25 sono state soccorse.