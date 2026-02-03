Disney ha scelto come amministratore delegato Josh D’Amaro, attuale direttore della sezione parchi divertimento

L’azienda di intrattenimento statunitense Walt Disney ha nominato come amministratore delegato Josh D’Amaro, l’attuale capo della divisione dei parchi a tema della società. D’Amaro succederà a Bob Iger, che ha guidato l’azienda per gran parte degli ultimi vent’anni ed è stato uno dei principali responsabili della crescita di Disney in questo periodo. Intorno alla nomina del successore di Iger, che ha 74 anni, c’era molta attesa, anche perché già nel 2020 si era ritirato per lasciare il posto a un nuovo amministratore delegato, salvo ritornare dal pensionamento due anni dopo.

Iger divenne amministratore delegato nel 2005 e nel 2020 lasciò il ruolo a Bob Chapek, che lui stesso aveva scelto: Chapek però non ottenne i risultati sperati, anche per l’incapacità di gestire le conseguenze che la pandemia ebbe sul settore, e nel 2022 Iger ritornò come amministratore delegato. Inizialmente il nuovo mandato di Iger doveva durare solo due anni, ma poi venne esteso fino al 2026.

Il settore dei parchi a tema è uno di quelli che ha prodotto i migliori risultati economici per Disney negli ultimi anni. Scegliendo D’Amaro l’azienda ha inoltre scelto di affidarsi a una risorsa interna, che ci ha lavorato per 28 anni e ne conosce bene il funzionamento. La nomina di D’Amaro arriva anche in un momento particolare per l’industria dell’intrattenimento, vista la competizione tra Netflix e Paramount per comprare Warner Bros. Discovery e le possibilità e i rischi legati ai nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale.

