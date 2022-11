Bob Iger è stato nominato di nuovo amministratore delegato di Disney, ruolo che aveva ricoperto per 15 anni fino al 2020

Domenica la multinazionale statunitense Disney ha annunciato che Bob Iger tornerà come amministratore delegato per due anni, per affrontare un periodo ritenuto particolarmente complesso per l’azienda: Iger è lo storico presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Disney, che ha di fatto guidato per 15 anni fino al 2020. Sostituirà Bob Chapek, cioè colui che lo aveva sostituito proprio due anni fa.

All’inizio di novembre i risultati pubblicati da Disney nel quarto trimestre fiscale del 2022 erano stati decisamente inferiori alle aspettative, con perdite per 1,5 miliardi di dollari dovute soprattutto ai grossi investimenti fatti nella piattaforma di streaming Disney+, che non hanno avuto i risultati attesi. Per avere un termine di paragone, nell’ultimo trimestre del 2021 le perdite erano state di 630 milioni di dollari. Nel corso dei suoi precedenti 15 anni come amministratore delegato, Iger era diventato famoso per aver trasformato Disney in una delle aziende di maggior successo del mondo.