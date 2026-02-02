Molti quartieri di Roma est sono senza acqua corrente a causa di un guasto alle tubature

In via Prenestina, nella parte est di Roma, c’è stato un grave guasto alle tubature, che lunedì mattina ha allagato le strade e ha lasciato interi quartieri senza acqua corrente. Mentre l’allagamento è stato risolto in mattinata e la strada riaperta, l’azienda responsabile, Acea, è ancora a lavoro per ripristinare il flusso d’acqua nella zona: sono coinvolte dalle interruzioni parti dei municipi V e VI, tra cui i quartieri di Tor Pignattara, Tor Tre Teste, Villa Gordiani, Colle Prenestino e Prato Fiorito. Il presidente del municipio V Mauro Caliste ha detto che l’azienda conta di risolvere in nottata.

È stata quindi prevista la distribuzione di acqua tramite autobotti in piazza del Pigneto, via del Pigneto, piazza Roberto Malatesta, via Filarete, via della Stazione Prenestina, via Rovigo d’Istria, via Davide Campari, via Valente, via Pisino, piazza Cardinali, via Prenestina (all’altezza del 104). Lunedì diverse scuole della zona hanno chiuso, ma dovrebbero riaprire martedì mattina, salvo che le interruzioni non persistano.