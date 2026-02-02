È morta a 78 anni la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, nota per essersi a lungo occupata di temi legati all’infanzia e all’adolescenza. Aveva 78 anni. Era conosciuta anche grazie alla sua grande attività di divulgazione di questi temi: aveva scritto molti libri, tra cui Trilogia della Città di R., vari testi teatrali e collaborato con vari giornali, tra cui Il Messaggero e Il Resto del Carlino.

Parsi aveva ricoperto anche alcuni incarichi istituzionali: dal 2002 al 2008 era stata consulente della Commissione parlamentare per l’infanzia e nel 2012 era stata eletta nel Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, che ha tra i vari compiti quello di verificare che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ne rispettino gli obblighi.