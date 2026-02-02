Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia, è stato arrestato di nuovo, per aggressione e minacce

La polizia norvegese ha detto che Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit Tjessem Høiby, è stato arrestato domenica sera per avere aggredito e minacciato una donna e per aver violato un’ordinanza restrittiva. Martedì inizierà un processo contro Høiby per diversi altri crimini, tra cui stupro, violenza domestica e lesioni. La polizia lo ha incarcerato perché lo considera a rischio di commettere altri reati, e un giudice ha convalidato l’arresto per quattro settimane. Finora Høiby era stato lasciato in libertà provvisoria.

Høiby ha 29 anni e ufficialmente non fa parte della famiglia reale. Mette-Marit lo ebbe prima di sposarsi con il principe ereditario Haakon nel 2001, quando Høiby aveva quattro anni. Il principe Haakon è l’erede al trono di Norvegia (in questo senso Mette-Marit è la principessa “ereditaria”). Le accuse contro Høiby e il processo sono stati molto discussi in Norvegia, e hanno creato grandi problemi alla famiglia reale, che ha cercato di prendere le distanze da lui in vari modi. Høiby ha ammesso di essere colpevole di alcune delle accuse meno gravi nei suoi confronti, ma ha negato quelle per stupro e violenze domestiche.

