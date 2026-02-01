L’Indonesia ha revocato il blocco del chatbot di intelligenza artificiale Grok

Domenica l’Indonesia ha ripristinato l’accesso a Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk e integrato nella piattaforma X, dopo che tre settimane fa lo aveva sospeso. La sospensione era stata ordinata perché c’era il rischio che lo strumento potesse essere utilizzato per creare e diffondere contenuti pornografici generati artificialmente.

Il ministero delle Comunicazioni e degli Affari digitali dell’Indonesia ha detto di aver ricevuto una lettera da parte della società X in cui venivano proposte «misure concrete per il miglioramento dei servizi e la prevenzione degli abusi». Il ministero ha comunque fatto sapere che continuerà a tenere monitorato Grok per evitare che proliferino ancora contenuti pornografici generati artificialmente.