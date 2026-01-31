Weekly Beasts

Tra le foto di animali della settimana ce n’è una di Mamut, uno dei quattro cani da sostegno emotivo che fanno parte di un programma della Guardia Nazionale messicana avviato all’aeroporto Felipe Ángeles di Città del Messico: passeggiano nelle aree pubbliche dell’aeroporto con pettorine identificative interagendo con le persone per alleviare l’ansia e la paura di volare dei viaggiatori. Poi c’è una farfalla monarca alla quale viene applicato un minuscolo dispositivo di tracciamento per studiarne i movimenti; un canguro tra gli alberi bruciati da un incendio boschivo in Australia, e bisonti nel parco nazionale della Polesia di Orël, in Russia.