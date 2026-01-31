Il cestista statunitense Paul George è stato sospeso per 25 giornate per aver violato il regolamento anti-droga della NBA

Il cestista statunitense Paul George, ala piccola dei Philadelphia 76ers, è stato sospeso per 25 giornate per aver violato il regolamento anti-droga della NBA, il principale campionato di basket negli Stati Uniti. Lo ha reso noto sabato la lega, senza fornire ulteriori dettagli. In un comunicato inviato a ESPN, però, lo stesso George ha ammesso di aver assunto farmaci non consentiti per cercare di gestire un problema di salute mentale: nel comunicato si scusa con la squadra, con i fan e con la società, e dice che sfrutterà il periodo di sospensione per assicurarsi di rientrare nel pieno della forma.

George ha 35 anni, tra il 2019 e il 2024 ha giocato nei Los Angeles Clippers e in questa stagione aveva totalizzato una media di 16 punti a partita. La sua squalifica comincerà da quella in programma sabato sera contro i New Orleans Pelicans, ed è stato stimato che gli costerà circa 11,7 milioni di dollari su uno stipendio annuo di quasi 52. George dovrebbe poter tornare a giocare il prossimo 25 marzo, quando i 76ers incontreranno i Chicago Bulls.

