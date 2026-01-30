Ferrovie dello Stato doterà di una bodycam tutti i suoi operatori che si occupano di sicurezza sui treni

Ferrovie dello Stato ha scelto di dotare tutti i suoi operatori che si occupano della sicurezza sui treni di una bodycam, ossia una videocamera che riprende quello che accade di fronte a loro. L’obiettivo è aumentare la sicurezza a bordo e disincentivare potenziali comportamenti violenti da parte dei viaggiatori nei treni e nelle stazioni. Le telecamere saranno date soltanto al personale di FS Security, una società del gruppo FS che si occupa della sicurezza sui treni: i capitreno o i conducenti non avranno quindi la telecamera.

Le bodycam non saranno sempre accese, ma verranno attivate dagli operatori in circostanze di pericolo o in cui credono che avere un video possa essere utile. L’introduzione delle bodycam, che verrà completata durante il 2026, è stata decisa dopo una sperimentazione avvenuta lo scorso anno.