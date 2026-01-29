Tim Walz, governatore del Minnesota ed ex candidato vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto che non si ricandiderà per nessuna carica

Tim Walz, governatore del Minnesota e candidato dei Democratici alla vicepresidenza degli Stati Uniti con Kamala Harris nel 2024, ha detto che non intende più candidarsi per nessuna carica elettiva. A inizio gennaio Walz si era già ritirato inaspettatamente dalle elezioni per il governatore del Minnesota, in cui era candidato per ottenere un terzo mandato.

Dopo la sua sconfitta alle elezioni presidenziali del 2024, recentemente si è tornato a parlare di lui per la sua risposta alla violenta campagna di arresti ed espulsioni compiuta dall’ICE nel Minnesota e per uno scandalo legato a una grossa truffa di fondi federali compiuta da alcuni membri della comunità somala dello stato: lui non è coinvolto nello scandalo, ma è stato comunque molto attaccato dal Partito Repubblicano e dall’amministrazione Trump.

