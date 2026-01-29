Nel nord della Colombia è caduto un aereo: sono morte tutte le 15 persone a bordo, tra cui un parlamentare locale

Mercoledì sera nel nord della Colombia è caduto un aereo, causando la morte di tutte le 15 persone a bordo. La compagnia aerea statale Satena ha detto che i resti dell’aereo, un Beechcraft 1900, sono stati localizzati in una zona montuosa nei pressi della Playa de Belén, nel dipartimento di Norte de Santander: al momento non ha detto cosa abbia causato l’incidente. L’aereo era partito dalla città di Cúcuta, ed era diretto a Ocaña, circa 100 km a nord-ovest.

Tra le persone a bordo c’era anche Diógenes Quintero Amaya, avvocato e difensore dei diritti umani, dal 2022 deputato della Camera, eletto in uno dei seggi creati nell’ambito dell’accordo di pace tra lo Stato colombiano e le FARC-EP per rappresentare le vittime delle violenze della guerra civile nel paese.