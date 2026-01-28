Almeno quattro persone sono morte in Portogallo a causa della tempesta Kristin

Mercoledì la tempesta Kristin è arrivata in Portogallo e ha causato moltissimi danni, per poi dirigersi verso la Spagna. A causa del forte vento, della pioggia e della neve almeno quattro persone sono morte, e già alle 12 erano stati segnalati oltre 3mila incidenti. Più di 850mila persone sono rimaste senza elettricità durante le prime ore del mattino, e in molte aree la corrente non è stata ancora ripristinata.

Le province più colpite sono state quelle di Coimbra, dove diversi paesi sono rimasti senz’acqua, e di Leiria, nel Portogallo centrale: nell’area di Leiria sono state trovate tre delle quattro persone la cui morte è stata causata dalla tempesta, mentre la quarta è morta in provincia di Lisbona. Molte strade e linee ferroviarie sono interrotte a causa degli alberi caduti e di altri danni provocati dalla tempesta.

Per il momento in Spagna i danni sono più contenuti, ma la situazione è critica per alcune regioni che martedì erano state colpite da un’altra tempesta, chiamata Joseph, che aveva causato la morte di una donna a Torremolinos, una cittadina costiera nella provincia di Malaga.