La Russia ha attaccato un treno passeggeri nella regione di Kharkiv, in Ucraina: almeno 5 persone sono state uccise

Il treno attaccato vicino a Kharkiv, 27 gennaio 2026 (Ukrainian Emergency Service via AP)
Almeno cinque persone sono state uccise a causa di un attacco russo contro un treno passeggeri nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il treno stava viaggiando sulla tratta che collega la città di Barvinkove, a est, a Leopoli e Čop, a ovest: l’attacco è stato compiuto proprio all’altezza della città di Barvinkove, con droni che hanno colpito la locomotiva e un vagone, provocando un incendio. A bordo c’erano 291 passeggeri, almeno due dei quali feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha definito un attacco terroristico. Al momento la Russia non ha commentato.

Vigili del fuoco attorno a una delle carrozze incendiate, 27 gennaio 2026 (Ukrainian Emergency Service via AP)

