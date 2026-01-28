La Russia ha attaccato un treno passeggeri nella regione di Kharkiv, in Ucraina: almeno 5 persone sono state uccise

Almeno cinque persone sono state uccise a causa di un attacco russo contro un treno passeggeri nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il treno stava viaggiando sulla tratta che collega la città di Barvinkove, a est, a Leopoli e Čop, a ovest: l’attacco è stato compiuto proprio all’altezza della città di Barvinkove, con droni che hanno colpito la locomotiva e un vagone, provocando un incendio. A bordo c’erano 291 passeggeri, almeno due dei quali feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha definito un attacco terroristico. Al momento la Russia non ha commentato.