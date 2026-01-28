La polizia tedesca ha perquisito gli uffici di Deutsche Bank in un’indagine sul riciclaggio di denaro

Mercoledì la polizia tedesca ha perquisito alcuni uffici della banca tedesca Deutsche Bank all’interno di un’indagine per riciclaggio di denaro. Deutsche Bank è una delle più importanti banche in Germania e in Europa, ed è attiva con molte filiali anche in Italia. La procura ha detto che l’indagine si sta concentrando su alcuni rapporti che la banca avrebbe avuto con aziende straniere sospettate di attività di riciclaggio di denaro, ma per ora né la banca né alcuni dei suoi dipendenti sono indagati.

Secondo fonti del giornale tedesco Spiegel, che per primo ne ha scritto, alcune delle aziende coinvolte sarebbero riconducibili (non è chiaro in che forma) all’oligarca russo Roman Abramovich, che dal 2022 è tra le persone russe sanzionate dell’Unione europea. Gli uffici perquisiti sono quelli di Berlino e di Francoforte, rispettivamente la capitale e la città tedesca più influente per il settore finanziario, dove infatti la banca ha la sua sede principale.