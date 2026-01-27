Giuseppe Commisso, figlio di Rocco, è il nuovo presidente della Fiorentina

Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, morto lo scorso 16 gennaio, è stato nominato come successore del padre alla presidenza della squadra. Rocco Commisso era nato in Calabria nel 1949 ma si era trasferito da bambino negli Stati Uniti, dove era diventato miliardario grazie a un’azienda di telecomunicazioni. Aveva comprato la Fiorentina nel 2019, e negli ultimi anni la squadra aveva avuto risultati altalenanti, ottimi in alcune stagioni e pessimi in altre (inclusa quella in corso). Giuseppe Commisso ha detto di voler raccogliere l’eredità lasciata dal padre come dirigente e «rafforzare il club».