Il Venezuela ha scarcerato almeno altri 80 detenuti politici

Foro Penal, un’importante ong che si occupa di diritti umani in Venezuela, ha fatto sapere che domenica il governo venezuelano guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez ha scarcerato almeno 80 detenuti politici. L’ong sta ancora lavorando per identificarli, e ha aggiunto che il numero potrebbe aumentare.

Il governo di Rodriguez si è insediato a inizio gennaio, dopo la rimozione dell’ex presidente Nicolás Maduro con un’operazione militare statunitense. Fin da subito ha iniziato a scarcerare prigionieri politici, tra cui gli italiani Alberto Trentini, Mario Burlò e Luigi Gasperin, come segno di distensione nei confronti della popolazione locale e come mezzo per provare a stabilire nuovi rapporti con i governi stranieri.

Non ci sono numeri precisi: venerdì Rodriguez ha sostenuto che le liberazioni fossero state 626, ma le associazioni locali e internazionali hanno considerato il numero troppo alto. Foro Penal ha verificato 156 scarcerazioni dall’8 al 24 gennaio, e ritiene che nelle carceri venezuelane rimangano circa 700 detenuti politici. Justicia, Encuentro y Perdón, un’altra ong attiva in Venezuela, ha invece verificato 191 scarcerazioni dall’8 al 25 gennaio, e ritiene che i prigionieri siano più di 900.

