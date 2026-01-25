Ci sono stati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull’autostrada A1 vicino a Frosinone

All’alba di domenica 25 gennaio un gruppo di tifosi della Lazio e un gruppo di tifosi del Napoli si sono scontrati con mazze e bastoni sulla carreggiata che va verso nord dell’autostrada A1, vicino a Frosinone. La carreggiata è rimasta bloccata per alcuni minuti ma non ci sono stati particolari disagi: sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato gli scontri, sequestrato gli oggetti usati nella rissa e identificato 80 tifosi della Lazio.

Questo weekend non è in programma una partita tra Lazio e Napoli: i due gruppi si sono incontrati perché i tifosi della Lazio tornavano da Lecce, dove la squadra aveva giocato in trasferta sabato sera, e quelli del Napoli stavano invece andando a Torino, dove la squadra deve giocare contro la Juventus.