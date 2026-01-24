Weekly Beasts

Ogni gennaio a Blackpool, in Inghilterra, si svolge un grande raduno dedicato agli appassionati di piccioni, il British Homing World Show, dove vengono esposte diverse centinaia di piccioni, sia da corsa che ornamentali. Nella nostra raccolta settimanale ne trovate due, che gonfiano il petto nella loro gabbia. Sempre a gennaio, il 17, la Chiesa cattolica festeggia Sant’Antonio Abate, il santo protettore degli animali, e non poteva mancare qualche foto degli animali durante la benedizione, come quella di un cane che lecca l’aspersorio del sacerdote e quella di una lumaca domestica in un barattolo, mentre sta per ricevere una goccia d’acqua benedetta. Poi un rinopiteco dorato nella riserva naturale di Shennongjia, in Cina, un gufo della Lapponia con la testa inclinata e un pesce gatto a nido d’ape attaccato al vetro della parete di un acquario.