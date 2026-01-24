È stato rinviato di 24 ore a causa della pioggia il tentativo di Alex Honnold di scalare il grattacielo più alto di Taipei

La pioggia ha fatto rinviare di 24 ore il tentativo dell’arrampicatore statunitense Alex Honnold di scalare senza corde né protezioni il grattacielo Taipei 101, che era previsto nella notte italiana tra venerdì e sabato e doveva essere trasmesso in diretta su Netflix: ora è stato riprogrammato per quando in Italia saranno le 2 nella notte tra sabato e domenica (e domenica mattina a Taipei, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero essere migliorate).

Con i suoi 508 metri il Taipei 101 è il grattacielo più alto di Taiwan e l’undicesimo più alto al mondo. Quello di Honnold è uno dei tentativi di scalata più arditi di sempre nello stile di arrampicata chiamato free solo, cioè solitario, senza corde, imbracature o protezioni. È poco diffuso, in quanto pericolosissimo ed estremamente impegnativo mentalmente, ed è una pratica controversa nell’ambiente dell’alpinismo. Honnold è il migliore al mondo a praticarla, e ha contribuito a renderla famosa con il documentario Free Solo, dedicato a una sua incredibile scalata della montagna El Capitan in California (che ha una parete di oltre 900 metri), che vinse l’Oscar per il miglior film documentario nel 2019.