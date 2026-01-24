L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per omissione di soccorso e sostituzione di persona

L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio – figlio ed erede di Leonardo Del vecchio, fondatore della grande azienda di occhiali EssilorLuxottica – è indagato per omissione di soccorso e sostituzione di persona: secondo l’accusa lo scorso 16 novembre avrebbe provocato un incidente sulla tangenziale est di Milano con la sua auto, una Ferrari Purosangue 222, e poi avrebbe chiamato un suo dipendente (un membro della sua security) per farsi sostituire alla guida e addossargli la responsabilità dell’incidente. Lo stesso Del Vecchio invece si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente con l’auto con cui era arrivato lì il dipendente.

Secondo Repubblica, che ha dato per prima la notizia, il dipendente avrebbe detto agli agenti di polizia che c’era lui alla guida della Ferrari di Del Vecchio, ma ci sarebbero testimonianze (tra cui quelle del personale dell’ambulanza arrivato sul posto) e video delle telecamere che lo smentiscono. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo.

Del Vecchio ha 30 anni e ultimamente si è parlato molto di lui perché ha iniziato a investire con una certa decisione nell’editoria: prima aveva provato a comprare il gruppo GEDI (quello di Repubblica e della Stampa) dalla famiglia Agnelli-Elkann, senza riuscirci; poi ha comprato il 30 per cento delle quote del quotidiano Il Giornale (di orientamento politico opposto a Stampa e Repubblica); ed è di pochi giorni fa la notizia che comprerà una grossa quota (intorno all’80 per cento, secondo il Sole 24 Ore) di Editoriale Nazionale, azienda a cui appartengono i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN.