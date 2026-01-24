L’mpox, la malattia che era nota come “vaiolo delle scimmie”, non è più un’emergenza sanitaria in Africa
L’agenzia sanitaria dell’Unione Africana ha dichiarato conclusa l’emergenza di salute pubblica per l’mpox (una malattia precedentemente nota come “vaiolo delle scimmie”) che era in corso dal 2024. La decisione è stata presa in accordo con il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie in Africa, il principale organo di controllo in ambito sanitario del continente, ed è stata motivata con la riduzione sia dei casi sospetti (del 40 per cento) sia di quelli confermati (del 60 per cento). Il 78 per cento dei casi noti della malattia è stato registrato in Africa, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, che a sua volta aveva dichiarato l’mpox un’emergenza sanitaria internazionale, per poi dichiararla conclusa lo scorso settembre.