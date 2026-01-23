Un ex snowboarder olimpico canadese è stato arrestato in Messico con l’accusa di essere un narcotrafficante

Venerdì Ryan Wedding, un ex snowboarder canadese che aveva partecipato alle Olimpiadi invernali del 2002, è stato arrestato in Messico con l’accusa di essere un narcotrafficante. Wedding ha 44 anni ed era uno dei principali ricercati dell’FBI, il corpo di polizia federale degli Stati Uniti. Wedding è stato portato negli Stati Uniti.

Secondo l’FBI, Wedding avrebbe controllato un importante gruppo criminale che importava cocaina dalla Colombia al Canada e agli Stati Uniti attraverso il Messico. L’FBI sostiene che la sua organizzazione sia quella più importante fra quelle che trafficano cocaina in Canada. È accusato di diversi crimini, tra cui traffico di droga e diversi omicidi.

Wedding era latitante da 10 anni. L’ultima volta che era stato visto in pubblico fu nel 2024, a Città del Messico. L’FBI aveva offerto 15 milioni di dollari per chiunque potesse dare informazioni che permettessero di catturarlo. Il 31 dicembre la polizia messicana aveva sequestrato decine di moto da competizione, alcune delle quali usate in gara anche da motociclisti famosi come Valentino Rossi, che si riteneva appartenessero a lui.

