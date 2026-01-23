Il numero di persone morte nell’incendio di un centro commerciale in Pakistan è salito a 67, ma ci sono ancora decine di dispersi

Le autorità del Pakistan hanno detto che il numero di persone morte nell’incendio di un centro commerciale a Karachi, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, è salito a 67. Il totale è probabilmente più alto, dal momento che i soccorritori stanno ancora cercando 77 persone che sono state segnalate come disperse dai loro familiari.

L’incendio ha distrutto buona parte della struttura del centro commerciale, e i soccorsi stanno procedendo lentamente, per via delle molte macerie e anche perché la struttura è pericolante in diversi punti. Non si sa ancora cosa abbia causato l’incendio, anche se gli investigatori inizialmente hanno detto che potrebbe essere stato un cortocircuito.

L’incendio si è sviluppato poco prima dell’orario di chiusura, quando secondo diversi testimoni alcune uscite del centro commerciale erano già state chiuse, rendendo più complicato fuggire. Syed Asad Raza, un ufficiale di polizia, ha confermato a Reuters che l’edificio aveva 16 uscite, ma che erano tutte chiuse a chiave tranne tre.