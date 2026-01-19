14 persone sono morte e decine sono disperse a causa di un incendio in un centro commerciale a Karachi, in Pakistan

Nella notte tra sabato e domenica a Karachi, la città più popolosa del Pakistan, si è sviluppato un grande incendio in un centro commerciale: 14 persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, e ci sono più di 60 dispersi. Vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro sul posto da ore, nel tentativo di trovare superstiti tra le macerie. Le operazioni sono particolarmente difficili perché, nonostante gran parte del centro commerciale sia crollato, ci sono alcune zone ancora a rischio crolli. Secondo gli investigatori, l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito, e alimentato da difetti nei sistemi di ventilazione.