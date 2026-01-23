Jacques Moretti, proprietario del locale andato a fuoco a Capodanno a Crans-Montana, ha pagato la cauzione e sarà scarcerato

Un tribunale di Sion, in Svizzera, ha disposto la liberazione dalla custodia cautelare in carcere di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation andato a fuoco a Capodanno a Crans-Montana. Moretti ha pagato la cauzione di 200mila franchi (circa 215mila euro) fissata da un giudice: sarà comunque sottoposto ad altre misure cautelari, fra cui il divieto di lasciare la Svizzera e l’obbligo di firma, come la moglie Jessica Moretti (che gestiva con lui il locale). I due sono indagati per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. L’uomo era stato incarcerato perché considerato a rischio di fuga.

Nell’incendio del Constellation sono morte 40 persone, fra cui 6 italiane, e ne sono state ferite 116, in gran parte giovani che stavano festeggiando il Capodanno.

