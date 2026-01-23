Celebripost

Questa settimana al Forum di Davos, in Svizzera, non è passato inosservato Emmanuel Macron con gli occhiali da sole; si sono visti anche l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau con la compagna Katy Perry, e David Beckham, la cui famiglia è stata per altro molto chiacchierata recentemente per i suoi conflitti interni. A Los Angeles il 99enne Mel Brooks era con il figlio e la nipote alla prima di Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, mentre Paris Hilton, con marito e figli, a quella di Infinite Icon: A Visual Memoir, entrambi documentari sulla loro vita e carriera. Bradley Cooper, Laura Dern e Will Arnett erano a Londra alla prima del film È l’ultima battuta? e sempre a Londra è stato molto fotografato il principe Harry, tornato in patria per testimoniare in tribunale nella causa in corso contro il tabloid Daily Mail. E finiamo con altri membri della famiglia reale britannica: Kate Middleton che gioca a curling e il principe William su un triciclo elettrico.