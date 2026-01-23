È morto a 86 anni l’attore e regista teatrale Carlo Cecchi

È morto a 86 anni Carlo Cecchi, importante attore e regista di teatro italiano. Nel cinema, è ricordata soprattutto la sua interpretazione come protagonista in Morte di un matematico napoletano, il primo film del regista teatrale Mario Martone, per cui vinse un premio David speciale. Recitò in film di altri registi, tra cui Bernardo Bertolucci, Pupi Avanti e Ferzan Özpetek. A teatro, tra le sue interpretazioni più importanti ci fu l’Ivanov di Anton Čechov, di cui curò anche la regia, al teatro Niccolini di Firenze, la sua città. Vinse sette premi Ubu, il più prestigioso premio teatrale italiano.

Cecchi era conosciuto anche per la lunga e stretta amicizia con la scrittrice Elsa Morante, di cui fu uno dei custodi dell’eredità letteraria, cioè una delle persone che gestivano i diritti delle sue opere e che, dopo la morte di Morante, si sono occupate di pubblicare inediti e di donare i manoscritti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.