Nei prossimi giorni l’accesso al registro elettronico a scuola avverrà solo tramite SPID o carta d’identità elettronica

Nei prossimi giorni cambieranno le modalità di accesso al registro elettronico, la piattaforma virtuale usata nelle scuole per gestire i voti, le assenze e le comunicazioni con gli studenti e con le famiglie. Come deciso dal disegno di legge “Semplificazioni” l’unico modo che i genitori e gli alunni avranno per accedere al registro elettronico sarà tramite lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al momento non è noto quando diventerà obbligatoria questa nuova modalità di accesso, ma sembra che ci vorrà al massimo qualche settimana.

La scelta è stata fatta per aumentare il grado di sicurezza informatica, per uniformare le comunicazioni del settore scolastico agli standard previsti dalla pubblica amministrazione e per creare un sistema di accesso unico per tutti gli studenti (finora ogni scuola aveva il proprio sistema di accesso basato su username e password a seconda del fornitore del registro elettronico).

Inoltre, per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di primo grado (cioè elementari e medie), la nuova norma impone che l’accesso al registro sia riservato esclusivamente ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, escludendo quindi la possibilità per gli studenti e le studentesse di accedere in modo autonomo al registro elettronico.

