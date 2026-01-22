Ci sono molte persone disperse a causa di una frana che ha investito un campeggio in Nuova Zelanda

Giovedì mattina (quando in Italia era la sera di mercoledì) una frana ha investito un campeggio alle pendici di Mount Maunganui, popolare meta turistica della Nuova Zelanda, che si trova sull’Isola del Nord. Le autorità hanno fatto sapere che ci sono diverse persone disperse sotto i detriti, ma non se ne conosce ancora il numero preciso. Le operazioni di soccorso stanno andando avanti da ore. La frana è stata causata dalle forti piogge che ci sono state negli ultimi giorni, e che hanno provocato vari disagi anche in altre zone della Nuova Zelanda settentrionale.