Tra agosto e settembre ci sarà il tour della reunion dei CSI, una delle band più importanti del rock alternativo italiano

A oltre vent’anni dall’ultimo concerto e a undici dall’ultimo album, ci sarà un nuovo tour del Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), una delle band più importanti del rock alternativo degli anni Novanta, formata da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni dopo lo scioglimento dei CCCP – Fedeli alla linea. Il tour comincerà il 28 agosto a Marzabotto, in provincia di Bologna, e si concluderà il 12 settembre a Catania, passando per diverse città italiane. Le prevendite saranno aperte dalle 11 del 23 gennaio su Ticketone.

Le date dei concerti:

28 agosto – Marzabotto (Bologna)

31 agosto – Villafranca (Verona)

2 settembre – Egnazia (Brindisi)

4 settembre – Spello (Perugia)

8 settembre – Alba (Cuneo)

12 settembre – Catania

Anche se non c’erano conferme ufficiali, di fatto la reunion dei CSI era stata già annunciata lo scorso ottobre, quando il bassista Gianni Maroccolo aveva pubblicato una foto con Massimo Zamboni, Giovanni Lindo Ferretti, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, i membri della prima formazione della band.

I CSI furono fondati nel 1992 come ideale continuazione dei CCCP – Fedeli alla Linea: Ferretti, Zamboni, Maroccolo e Magnelli avevano già lavorato insieme per registrare Epica Etica Etnica Pathos (1990), l’ultimo disco del gruppo. Tra il 1994 e il 1997 i CSI misero in fila tre dischi che non riuscirono a raggiungere il grande pubblico, ma che ebbero un’influenza enorme su molte band del circuito indipendente che si formarono in quel decennio: Ko de mondo, Linea Gotica e Tabula rasa elettrificata. Tornarono a suonare insieme nel 2015, con il nome Post CSI, per incidere Breviario Partigiano, il loro quarto e ultimo album, meno noto e apprezzato dei precedenti.

