Sony ha annunciato un accordo con cui cederà il controllo della sua produzione di televisori a una grossa azienda cinese

La multinazionale giapponese Sony ha annunciato di aver raggiunto un accordo non vincolante con la cinese TCL tramite cui le cederà il controllo della produzione di televisori e sistemi audio domestici: è una notizia piuttosto rilevante per il settore dell’elettronica, perché per molti anni i televisori sono stati centrali nella produzione di Sony. Le due aziende formeranno una joint venture che sarà per il 51 per cento di TCL, che quindi dovrebbe avere il controllo su tutto il processo, dallo sviluppo alla produzione, e per il 49 per cento di Sony.

Stando al comunicato i marchi visibili al pubblico – cioè Sony e Bravia, che include tutta la gamma di televisori LCD ad alta definizione – dovrebbero rimanere gli stessi. L’accordo è comunque preliminare: andrà finalizzato entro la fine di marzo e approvato dalle autorità competenti, mentre le due aziende dicono di aver intenzione di avviare la produzione congiunta ad aprile 2027.