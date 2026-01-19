Le elezioni anticipate in Giappone saranno l’8 febbraio, ha detto la prima ministra giapponese

La prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, ha annunciato che indirà le elezioni anticipate l’8 febbraio: aveva fatto sapere che ci sarebbero state elezioni anticipate pochi giorni fa, senza comunicare la data. Lo aveva detto ai dirigenti del suo partito, il Partito Liberal Democratico (PLD), e a quelli del Partito dell’Innovazione del Giappone, che sostengono la coalizione del suo governo.

Le elezioni anticipate sono una scommessa per Takaichi, che ha posizioni molto conservatrici ed è la prima donna a ricoprire il ruolo di prima ministra in Giappone. È entrata in carica meno di tre mesi fa, in un momento di grande incertezza per la politica giapponese e per il PLD, che governa quasi ininterrottamente dal 1955, ma di recente ha perso la maggioranza in entrambi i rami del parlamento: nel caso di un buon risultato, le elezioni anticipate potrebbero servirle a recuperarla.