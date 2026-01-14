La prima ministra giapponese ha detto che ci saranno elezioni anticipate, ma non ha annunciato una data

La prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, ha fatto sapere che indirà elezioni anticipate. Lo ha comunicato mercoledì ai dirigenti del suo partito, il Partito Liberal Democratico (PLD), e a quelli del Partito dell’Innovazione del Giappone, che sostengono la coalizione del suo governo. Ci si aspetta che Takaichi scioglierà la camera bassa del parlamento nel primo giorno della prossima sessione parlamentare, il 23 gennaio. Shunichi Suzuki, il segretario generale del PLD, ha detto che Takaichi darà maggiori informazioni in una conferenza stampa in programma il 19 gennaio.

Le elezioni anticipate sono una scommessa per Takaichi, che ha posizioni molto conservatrici, è la prima donna a ricoprire il ruolo di prima ministra in Giappone e ha sostituito Shigeru Ishiba, che si era dimesso lo scorso settembre. È entrata in carica meno di tre mesi fa, in un momento di grande incertezza per la politica giapponese e per il PLD, che governa quasi ininterrottamente dal 1955, ma di recente ha perso la maggioranza in entrambi i rami del parlamento. Ci si aspetta che le elezioni possano tenersi già a inizio febbraio.

