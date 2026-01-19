In Cile è stato dichiarato lo stato di emergenza per i vasti incendi boschivi nel sud del paese, che hanno causato 19 morti

Il presidente del Cile Gabriel Boric ha dichiarato lo stato di emergenza per via dei vasti incendi boschivi che da giorni sono in corso nelle regioni di Ñuble e Biobío, nel sud del paese. Gli incendi hanno causato finora 19 morti, e hanno costretto più di 50mila persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha distrutto più di 200 chilometri quadrati di terreno, e almeno 325 case. Le autorità hanno detto che i forti venti e le alte temperature hanno contribuito alla diffusione degli incendi e hanno reso difficili le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Gran parte del Cile – dove è estate al momento – è in allerta per il caldo estremo, con temperature che nelle zone interessate dagli incendi sono arrivate a 38 °C.