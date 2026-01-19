Per oggi è stato emesso il massimo grado di allerta in diverse zone della Sardegna e della Sicilia, a causa delle forti piogge
Per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa (il livello massimo) per il maltempo per diverse zone della Sardegna (Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu e Gallura) e per la Sicilia nordorientale nel versante ionico. È stata inoltre diramata l’allerta arancione (il livello medio) per parte di Sardegna, Sicilia e Calabria. La Protezione civile raccomanda ai cittadini delle zone in allerta rossa di non scendere nei piani interrati, di evitare i litorali e di allontanarsi dalle strade soggette ad allagamento. Per precauzione oggi resteranno chiuse le scuole di molte città delle tre regioni.