Negli ultimi dieci giorni il Venezuela ha liberato 139 detenuti politici

Foro Penal, un’organizzazione non governativa che si occupa di diritti umani in Venezuela, ha detto che il nuovo governo venezuelano che si è insediato dopo la rimozione di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha liberato finora 139 detenuti politici. Queste scarcerazioni sono avvenute tra l’8 gennaio, quando il governo annunciò la decisione di liberarne un grosso numero, e il 17 gennaio. Tra le persone rilasciate ci sono ovviamente anche gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, che sono stati liberati lunedì, e Luigi Gasperin, liberato giovedì.

Appena entrato in carica, il nuovo governo venezuelano, guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, aveva annunciato la liberazione di molti detenuti politici, sia venezuelani sia stranieri, come segno di distensione nei confronti della popolazione locale e come mezzo per provare a stabilire nuovi rapporti con i governi stranieri. Secondo Foro Penal nelle carceri venezuelane rimangono circa 700 detenuti politici.

