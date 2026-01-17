È stato rimosso il ministro venezuelano Alex Saab, la cui vicenda giudiziaria si era intrecciata al caso di Alberto Trentini

Venerdì la presidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha fatto sapere di avere revocato l’incarico ad Alex Saab, ministro dell’Industria molto vicino al suo predecessore Nicolás Maduro nonché coinvolto in una vicenda giudiziaria in Italia che si era intrecciata alla liberazione di Alberto Trentino. Rodríguez ha spiegato di avere fuso i ministeri dell’Industria e del Commercio, e di averli affidati a un altro ministro, Luis Antonio Villegas. Ha detto che Saab avrà nuovi incarichi, ma non ha specificato quali.

Saab è un imprenditore colombiano di origini libanesi, nominato ministro da Maduro nel febbraio del 2024. Nel 2020 era stato arrestato a Capo Verde ed era poi stato estradato negli Stati Uniti, dove era stato detenuto dal 2021 con accuse di riciclaggio di denaro e corruzione. Nel 2023 l’amministrazione statunitense di Joe Biden lo aveva rilasciato in cambio della liberazione di 10 statunitensi detenuti in Venezuela.

Negli anni scorsi Saab era inoltre stato coinvolto in un processo in Italia per riciclaggio e intestazione fittizia di beni insieme all’italiana Camilla Fabri, viceministra per la Comunicazione internazionale del Venezuela, nonché sua moglie. Il processo si è chiuso a fine ottobre con un patteggiamento: secondo diverse fonti sentite dal Post e come emerso anche da altre ricostruzioni, la chiusura il processo è stato un elemento considerato dal governo venezuelano nella vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela, detenuto ingiustamente per 423 giorni nel carcere El Rodeo I di Caracas, e infine scarcerato il 12 gennaio.

