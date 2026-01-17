La sciatrice Nicol Delago ha vinto la discesa libera a Tarvisio: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in carriera

La sciatrice italiana Nicol Delago ha vinto la gara di discesa libera a Tarvisio, località montana del Friuli Venezia Giulia: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci. Finora il suo miglior risultato era un terzo posto, ottenuto due volte nel 2024 in Austria. Delago ha battuto la tedesca Weidle-Winkelmann e la fortissima statunitense Linsdey Vonn, arrivate rispettivamente seconda e terza. La vittoria di Delago è un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina (la gara di discesa libera femminile sarà domenica 8 febbraio).

Per le sciatrici questo era il ritorno sulla pista Di Prampero di Tarvisio dopo 15 anni dall’ultima gara, e già da ieri si era capito che Delago avesse delle possibilità di fare bene: aveva infatti chiuso la seconda prova di allenamento in prima posizione. Tra le italiane Laura Pirovano è arrivata sesta, Nadia Delago, sorella di Nicol, decima, mentre Sofia Goggia, tra le sciatrici più vincenti di sempre in Italia, soltanto undicesima.