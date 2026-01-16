La presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, si dimetterà dopo oltre 13 anni alla guida della società che produce Star Wars

Kathleen Kennedy ha annunciato le sue dimissioni come presidente di Lucasfilm, la società di proprietà della Disney che fra le altre cose produce i film e le serie di Star Wars e Indiana Jones, lasciando un ruolo che ricopre dal 2012. Kennedy, che era già una produttrice di grande successo, fu la vice di George Lucas, fondatore dell’azienda e creatore della saga, per gli ultimi mesi della sua direzione e divenne presidente poco dopo con l’acquisto della società da parte di Disney. In questi anni ha gestito la pubblicazione dei nuovi tre film della saga principale, generalmente poco apprezzati dalla critica e dai fan (nonostante abbiano avuto incassi eccellenti) e dei vari spin-off e serie televisive.

Le dimissioni di Kennedy erano previste da tempo. Sarà sostituita dal vicepresidente Dave Filoni, che manterrà anche la carica di direttore creativo che detiene dal 2023, e da Lynwen Brennan, che sarà co-presidente e si occuperà della gestione amministrativa della società. La pratica di dividere la direzione creativa da quella economica e finanziaria è piuttosto comune fra le società del gruppo Disney. Filoni è considerato una sorta di erede di George Lucas e si è occupato di alcuni dei progetti più amati dai fan di Star Wars negli ultimi 20 anni, fra cui la serie animata The Clone Wars e quella live-action The Mandalorian, ma anche di diversi altri che hanno ricevuto scarsi consensi da pubblico e critica.

