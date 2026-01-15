Per oggi è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano

Per oggi, giovedì 15 gennaio, è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Tram, metro e autobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15, e dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato AL Cobas, che lo ha proclamato tra le altre cose contro la liberalizzazione dei servizi attualmente gestiti da ATM, l’azienda che gestisce i trasporti a Milano, e per chiedere migliori condizioni lavorative.