Il Venezuela ha liberato anche l’imprenditore italiano Luigi Gasperin

È stato rilasciato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, che era detenuto in Venezuela dallo scorso 7 agosto. Gasperin ha 77 anni, è presidente di una società petrolifera ed era stato arrestato con l’accusa di cospirazione contro il regime di Nicolás Maduro, per il presunto trasporto di materiale esplosivo negli uffici della sua azienda, la Técnica Petrolera WLP, nella città di Maturín. L’ordine di scarcerazione di Gasperin era stato annunciato già giovedì sera, ma è stato eseguito solo ora. Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che al momento Gasperin si trova nell’ambasciata italiana a Caracas.

